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亚洲 | 2012年 10月 16日 星期二 11:57 BJT

〔日本股市〕日经指数早盘收高近1%,软银反弹且银行股上扬

路透东京10月16日电---日本股市日经指数周二早盘收高近1%,权重股软银(9984.T)劲扬;软银向投资人承诺,公司以200亿美元收购美国Sprint Nextel Corp. (S.N)七成股权的案子,不会使股票遭到稀释.

软银大幅反弹10.8%,上周五传出收购案耳语后,公司股价已下跌超过20%.三家被指称将提供软银收购贷款的银行--瑞穗金融集团(8411.T)、三井住友金融集团(8316.T)及三菱UFJ金融集团(8306.T)--股价皆放量上涨1.1-2.5%..

美股周一涨势亦提振日股,美国花旗集团(C.N)财报较预期强劲,协助美股指数由上周跌势反弹.

日经指数.N225早盘收高0.9%,至8,658.82.

东证股价指数.TOPX上涨0.7%,至728.16.(完)

--编译 蔡美珍;审校 戴素萍

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