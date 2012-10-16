〔香港个股〕中信辜家为首财团将买下壹传媒台湾业务--消息(更新版)

中国反腐：交通银行首席风险官杨东平因严重违纪被开除党籍公职--中纪委
路透北京2月24日 - 中国中共中央纪委周五表示，对中国交通银行党委委员、首席风险官杨东平严重违纪问题进行了立案审查，决定给予开除党籍、开除公职处分，收缴其违纪所得。
(新增接近中信金集团的消息人士确认该交易)
路透台北10月16日电---一位接近台湾中信金(2891.TW)集团的消息人士周二表示,中信金控大股东--辜家长子辜仲谅已与壹传媒(0282.HK)签署意向书(MOU),预定以175亿台币买入壹传媒台湾区业务,辜仲谅并取得控制权.
香港联交所周二早盘已将壹传媒股份暂停买卖.
"(此件交易)应该快公告了",上述不愿具名的消息人士对路透说.
台湾工商时报、经济日报、联合报周二均报导,香港媒体企业--壹传媒旗下台湾的事业,包括台湾苹果日报、壹周刊、爽报及壹电视,将出售予中国信托旗下的中国信托慈善基金会为主的买家,交易金额为175亿台币.
此外,台湾媒体还报导,此项交易还包括台塑(1301.TW)集团与新加坡私募基金合作此项交易.不过上述消息人士并未证实此事.(完)
--记者 詹静宜/高洁如; 审校 屈桂娟
路透北京2月24日 - 中国中共中央纪委周五表示，对中国交通银行党委委员、首席风险官杨东平严重违纪问题进行了立案审查，决定给予开除党籍、开除公职处分，收缴其违纪所得。
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