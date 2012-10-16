〔全球能源〕蒙古塔本陶勒盖煤矿开发商邀博地能源协助打造基础设施

路透乌兰巴托10月16日电---蒙古塔本陶勒盖(Tavan Tolgoi)煤矿的国有开发商高层称,该公司已邀请美国矿商博地能源(Peabody Energy)BTU.N,协助在该项目兴建基础设施.

蒙古国有矿商Erdenes Tavan Tolgoi Ltd (ETT)首席运营官Graeme Hancock周五告诉路透,已邀博地能源为塔本陶勒盖项目Tsankhi西部区块拟定物流和基础设施计划.ETT持有南戈壁沙漠富藏煤矿的塔本陶勒盖区执照.

行业权威人士表示,此举让博地能源在与政府交涉中处于有利地位,致使外界臆测博地能源在这块极有价值资产的新竞价过程中,能比此前的协议分食更大一杯羹.此前协议遭外界批评不公,因此已经作废.

其计划为在Tsankhi西部设计基础设施,但也可用在ETT所拥有的Tsankhi东部区块.珀斯的Macmahon控股(MAH.AX)和德国的Operta目前根据一份五年5亿美元合约开采该东部区块.

"我们必须确定一切都要纳入设计,包括运输基础设施和Tsankhi东西区块的选矿厂...因此我们越快找到另一个伙伴...协助我们搞定这些问题就越好."Hancockt称.

他并表示,本周可望开始与博地能源磋商.

据估计,塔本陶勒盖东部和西部的煤炭总蕴藏量有64亿吨,是全球最大的煤矿之一.(完)