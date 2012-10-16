〔路透专访〕日本最大共同基金将多元化其债券投资

路透东京10月16日电---管理着日本最大共同基金的国际投信投资顾问公司,可能削减其对美国及日本公债的曝险,同时分散投资至墨西哥、波兰及北欧国家,以提升其190亿债券基金的报酬率.

该公司的旗舰基金Global Sovereign Open规模达1.48万亿日圆(188亿美元),日本投资人简称其为Glosov.该基金的管理人周二在接受路透专访时表示,在基金的投资组合中,欧元计价债券的曝险部位已无太多可更进一步减少的空间.

"普遍而言,我们已经减少对欧元区及美国的曝险,转而投向澳洲等国家,不过我们希望能更进一步将投资多元化,"该基金经理Masataka Horii说.

Glosov本月首度在其资产配置中增加墨西哥及波兰债券.

国际投信投资顾问去年因欧债危机大幅减少欧元区配比之后,在2月将新西兰纳入其债券组合.

Glosov基金目前的总资产与2008年极盛时期的约5.7万亿日圆相较,已经缩水至只剩四分之一.

该基金自1997年开始募集以来的正报酬率为30.2%,表现落后于指标花旗全球公债指数(WGBI)的正48.1%.(完)