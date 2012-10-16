〔国际油市〕布兰特原油守在115美元上方,欧盟加强对伊制裁引供应疑虑

中国反腐：交通银行首席风险官杨东平因严重违纪被开除党籍公职--中纪委
路透北京2月24日 - 中国中共中央纪委周五表示，对中国交通银行党委委员、首席风险官杨东平严重违纪问题进行了立案审查，决定给予开除党籍、开除公职处分，收缴其违纪所得。
路透新加坡10月16日电---布兰特原油期货周二守在115美元上方,受欧盟加强制裁伊朗后引发的供应疑虑所支撑;另一方面,美国充裕供应和良好库存则抑制升势.
欧盟进一步对伊朗的银行业、船运业及工业进行制裁,以加强施压伊朗停止其备受争议的核计划.
路透北京2月24日 - 中国中共中央纪委周五表示，对中国交通银行党委委员、首席风险官杨东平严重违纪问题进行了立案审查，决定给予开除党籍、开除公职处分，收缴其违纪所得。
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山东省省长郭树清，中国金融领域经历最多、地方工作经验最为丰富的学者型官员，即将接任银监会主席，担起引领新一轮金融监管机构改革的重任。