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亚洲 | 2012年 10月 16日 星期二 13:41 BJT

〔国际油市〕布兰特原油守在115美元上方,欧盟加强对伊制裁引供应疑虑

路透新加坡10月16日电---布兰特原油期货周二守在115美元上方,受欧盟加强制裁伊朗后引发的供应疑虑所支撑;另一方面,美国充裕供应和良好库存则抑制升势.

欧盟进一步对伊朗的银行业、船运业及工业进行制裁,以加强施压伊朗停止其备受争议的核计划.

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