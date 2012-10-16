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亚洲 | 2012年 10月 16日 星期二 13:51 BJT

〔台湾股市〕收盘上涨52.12点,电脑类股领涨

路透台北10月16日电---台湾股市周二收升0.7%,尾随美国乐观数据及美股上涨后所带动的亚股升势,电脑及周设类指数.TCPI、光电类指数.TOPI及观光类指数.THOI均上涨. 加权股价指数.TWII收升52.12点至7,471.02点. 台湾证券交易所周一资料显示,外资及陆资在台股卖超13.34亿台币,上日修正后为卖超62.74亿.[ID:nST0564465] 初步数据显示,大盘成交值.TV.TW.TTOV.TW为584.10亿台币,上交易日为491.45亿.(完) --编译 戴素萍;审校 隋芬 日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN] 澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN] 东南亚股市[.SOCN]

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