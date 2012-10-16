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亚洲 | 2012年 10月 16日 星期二 14:18 BJT

《汇市简讯》欧洲开盘:股市乐观,日圆因资金外流元气大伤

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* 美元/日圆上涨0.3%,欧元/日圆上涨0.5%,澳元/日圆涨0.4%,亚洲股市上涨

* 日圆因风险胃纳转强而全线遭逢卖压,最大焦点为管理日本最大共同基金的国际投信投资顾问公司

* 并购臆测帮助美元/日圆;79.00上方有卖盘及停止单浮现

* 欧元/美元上涨,市场仍在等待西班牙申请求援

* 盘中稍后将公布德国ZEW经济景气判断指数、英国及欧盟通胀数据、美国CPI及工业生产. (完)

--编译 李婷仪;审校 张荻

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