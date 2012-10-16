〔表格〕台股外资及陆资卖超27.94亿台币,连四日卖超

中国反腐：交通银行首席风险官杨东平因严重违纪被开除党籍公职--中纪委
路透北京2月24日 - 中国中共中央纪委周五表示，对中国交通银行党委委员、首席风险官杨东平严重违纪问题进行了立案审查，决定给予开除党籍、开除公职处分，收缴其违纪所得。
路透台北10月16日电---台湾证券交易所周二资料显示,外资及陆资在台股卖超27.94亿台币,已连续第四天卖超,合计卖超金额达213.9亿;上日修正后为卖超32.18亿.
三大法人今日合计卖超30.64亿台币,上交易日修正后为卖超33.59亿台币.
以下为本月以来三大法人日买卖超纪录(单位为亿台币,r为修正后数字):
日期 外资及陆资 自营商 投信 合计
10/16 -27.94 -3.39 +0.70 -30.64
10/15 -32.18r -6.46 +5.05r -33.59r
10/12 -62.74r -14.72 +0.13r -77.34r
10/11 -91.04r -12.65 +1.54r -102.15r
10/9 +50.04 -10.91 -6.77r +32.35r
10/8 +16.49 -19.95 -5.19r -8.65r
10/5 -3.79r -1.31r +3.06r -2.04r
10/4 +11.40 -1.85 -3.92r +5.63r
10/3 +24.37r -1.29 -1.44r +21.64r
10/2 +36.01 +3.05 -3.83r +35.23r
10/1 +5.53 -4.37 -5.23r -4.07r
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本月累计 -73.86 -73.86 -15.91 -163.63
月份 外资及陆资 自营商 投信 合计
9月 +586.89 +22.34r -33.56r +575.67r
8月 +920.97r -8.90r +54.84r +966.91r
7月 -470.26r +35.58r +94.04r -340.64r
6月 -262.16 +41.68r +26.93r -193.54r
5月 -1,128.25 -15.90 +6.81r -1,137.33r
4月 -312.18 -59.42 -16.05r -387.66r
3月 +323.20 -80.11 -55.16r +187.93r
2月 +634.70r +87.33r -51.96r +670.07r
1月 +513.18 +46.30 -71.04r +488.44r (完)
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--记者 林妙容; 审校 张喜良
路透北京2月24日 - 中国中共中央纪委周五表示，对中国交通银行党委委员、首席风险官杨东平严重违纪问题进行了立案审查，决定给予开除党籍、开除公职处分，收缴其违纪所得。
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