〔台湾汇市〕台币收于逾五个月新高,随亚币趋扬但外资汇入力道持续为关键

《路透晚报》--2月24日日间新闻摘要（中港台）
山东省省长郭树清，中国金融领域经历最多、地方工作经验最为丰富的学者型官员，即将接任银监会主席，担起引领新一轮金融监管机构改革的重任。
* 日高触及逾五个月高位
* 持稳但未能进一步突破
* 海外NDF一个月期触29.12
* 明日主交投区间料29.100-29.250
路透台北10月16日电---台币兑美元TWD=TP周二收升5.6分.韩元KRW=强升带动台币同样偏强表现,盘中突破29.200的近期关卡,加上央行尾盘循例压制升幅力道有所放缓,令盘中、收盘价双创逾五个月新高.市场预期台币仍将在当前区间偏强表现,下一阶段或测试29.100.
汇银人士指出,国际美元偏弱令非美货币普偏表现持稳,欧元、韩元及人民币等台币经常参考的指标今日都强势整理,台币虽无大幅升值,也持同样基调.但外资汇入力道为进口商场上美元买盘部份抵消,限制台币升幅,且后续国际资金是否仍积极汇入有待观察.
"美元摆烂亚币看来还是要面对一波升值,看29元关卡能不能突破."一外资银行交易员说.
交易员观察,即使国际气氛趋动亚币走强,但外资汇入并非一面倒,场上交易情绪仍偏向谨慎,台币急升的可能性不大.不过投机盘在海外无本金交割远期外汇(NDF)PNDF市场的交投较现汇市场积极,盘中美元/台币一个月期今日已见29.12成交.
此外,市场人士也指出,下周进入月底周期后,出口商的抛汇力道将逐步增强,是否成为台币另一突破口也可观察.明日台币主交投区间仍先看29.100-29.250.
虽然市场预期资金行情或持续发酵,但欧美及中国的经济仍是隐忧.今日场上西班牙申请纾困的传闻支撑欧元走强,亚洲央行也持续宽松的基调.
台股.TWII今日收升0.7%报7,471.02点,外资及陆资则连续四天卖超台股,今日卖超金额为27.94亿台币,累计卖超金额达213.9亿.
韩元周二触及近一年高位,得益于市场对新兴亚洲货币的买兴改善,因此前出炉的美国公司盈利和零售销售数据强于预期,略微缓解了投资者对美国经济复苏的担忧.[EMRG/SGCN]
本周重要事件及数据包括今日稍晚美国消费者物价指数(CPI)、周四中国将公布第三季经济成长率,欧洲央行则举行管理委员会会议、周五日本央行总裁发表谈话.
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16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日
报价 (亿美元)(亿美元)
台北外汇经纪公司 29.289 29.345 29.170-29.345 29.345 8.18 6.45
TAIFX1
元太外汇经纪公司 29.218 29.225 29.172-29.224 29.194 4.45 2.58
COSMOS1
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无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准
PNDF
美元/台币一个月期 -0.090/-0.080 -0.090/-0.070
美元/台币六个月期 -0.245/-0.225 -0.245/-0.210
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--记者 林妙容; 审校 黄凯
山东省省长郭树清，中国金融领域经历最多、地方工作经验最为丰富的学者型官员，即将接任银监会主席，担起引领新一轮金融监管机构改革的重任。
“随着中国投机者明显将关注点从橡胶转向玉米等谷物，上海期胶下跌。”Nissan Securities的研究部总经理Hiroyuki Kikukawa说道。
路透台北2月24日 - 台湾央行周五公布，1月日平均货币总计数M2年增率降至3.72%，主 要是受到外汇存款成长减缓影响；而1月M1B年增率则升为6.05%，因农历春节前资金需求转 强。 2017年央行M2年增率目标区间在2.5-6.5%。 货币总计数M1A为通货加支票及活期存款，M1B为M1A加活期储蓄存款，而M2则为M1B加准 货币。准货币为可无条件立即兑换成等价的狭义货币的货币性资产，如定期存款及外汇存款 。 M2 M1B 2017年 1月 3.72 6.05 2016年 12月 4.11 6.01 11月 3.96 6.56 10月 3.98 6.35 9月 4.05 6.36 8月 4.51 6.48 7月 4.70 6.24 6月 4.42