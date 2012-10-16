〔台湾汇市〕台币收于逾五个月新高,随亚币趋扬但外资汇入力道持续为关键

* 日高触及逾五个月高位

* 持稳但未能进一步突破

* 海外NDF一个月期触29.12

* 明日主交投区间料29.100-29.250

路透台北10月16日电---台币兑美元TWD=TP周二收升5.6分.韩元KRW=强升带动台币同样偏强表现,盘中突破29.200的近期关卡,加上央行尾盘循例压制升幅力道有所放缓,令盘中、收盘价双创逾五个月新高.市场预期台币仍将在当前区间偏强表现,下一阶段或测试29.100.

汇银人士指出,国际美元偏弱令非美货币普偏表现持稳,欧元、韩元及人民币等台币经常参考的指标今日都强势整理,台币虽无大幅升值,也持同样基调.但外资汇入力道为进口商场上美元买盘部份抵消,限制台币升幅,且后续国际资金是否仍积极汇入有待观察.

"美元摆烂亚币看来还是要面对一波升值,看29元关卡能不能突破."一外资银行交易员说.

交易员观察,即使国际气氛趋动亚币走强,但外资汇入并非一面倒,场上交易情绪仍偏向谨慎,台币急升的可能性不大.不过投机盘在海外无本金交割远期外汇(NDF)PNDF市场的交投较现汇市场积极,盘中美元/台币一个月期今日已见29.12成交.

此外,市场人士也指出,下周进入月底周期后,出口商的抛汇力道将逐步增强,是否成为台币另一突破口也可观察.明日台币主交投区间仍先看29.100-29.250.

虽然市场预期资金行情或持续发酵,但欧美及中国的经济仍是隐忧.今日场上西班牙申请纾困的传闻支撑欧元走强,亚洲央行也持续宽松的基调.

台股.TWII今日收升0.7%报7,471.02点,外资及陆资则连续四天卖超台股,今日卖超金额为27.94亿台币,累计卖超金额达213.9亿.

韩元周二触及近一年高位,得益于市场对新兴亚洲货币的买兴改善,因此前出炉的美国公司盈利和零售销售数据强于预期,略微缓解了投资者对美国经济复苏的担忧.[EMRG/SGCN]

本周重要事件及数据包括今日稍晚美国消费者物价指数(CPI)、周四中国将公布第三季经济成长率,欧洲央行则举行管理委员会会议、周五日本央行总裁发表谈话.

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16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日

报价 (亿美元)(亿美元)

台北外汇经纪公司 29.289 29.345 29.170-29.345 29.345 8.18 6.45

TAIFX1

元太外汇经纪公司 29.218 29.225 29.172-29.224 29.194 4.45 2.58

COSMOS1

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无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准

PNDF

美元/台币一个月期 -0.090/-0.080 -0.090/-0.070

美元/台币六个月期 -0.245/-0.225 -0.245/-0.210

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