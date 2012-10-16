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亚洲 | 2012年 10月 16日 星期二 15:03 BJT

〔全球金市〕金价徘徊在一个月低位上方,美国乐观数据令其承压

路透新加坡10月16日电---金价周二小涨,脱离上日触及的一个月低点,不过乐观的美国零售销售数据似乎不利于刺激政策的必要性,损及黄金的避险诉求.

金价在挑战突破1,800美元失败之后,动能渐退.从近来一连串不错的经济数据显示经济成长增温,令市场越来越担心最新一轮的刺激举措将持续多久.

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