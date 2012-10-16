〔中东情势〕欧盟政府对伊朗能源产业实施更严厉制裁(更新版)

中国反腐：交通银行首席风险官杨东平因严重违纪被开除党籍公职--中纪委
路透北京2月24日 - 中国中共中央纪委周五表示，对中国交通银行党委委员、首席风险官杨东平严重违纪问题进行了立案审查，决定给予开除党籍、开除公职处分，收缴其违纪所得。
(新增细节)
* 欧盟确认伊朗新制裁目标
* 有超过30家公司和机构列为制裁对象
* 包括全球最大石油出口商之一的NIOC
路透布鲁塞尔10月16日电---欧盟政府周二对伊朗油气行业的主要国有公司进行制裁,并加强对央行的限制,加大对伊朗核计划施压.
在欧盟的官方公报中有逾30家公司和机构被列为资产在欧洲遭冻结的对象,其中包括了全球最大石油出口商之一的伊朗国家石油公司(NIOC).
美国上个月已对NIOC做出制裁,因西方政府希望抑制伊朗透过向全球出口石油以取得资金的能力.
欧盟27国政府周一祭出对伊朗产业、银行业及能源业最新更全面的制裁,以期让伊朗更严肃看待其核计划磋商.该最新的制裁名单则为周一决定的细项内容.
伊朗否认核计划有任何的军事意图,并称将不会放弃,除非解除主要的国际制裁.
周二的名单中,欧盟亦把NIOC子公司、伊朗国家天然气公司及其他监管油轮业的国有企业列为制裁目标.数家银行也在名单上.(完)
--编译 戴素萍;审校 王冠中
路透北京2月24日 - 中国中共中央纪委周五表示，对中国交通银行党委委员、首席风险官杨东平严重违纪问题进行了立案审查，决定给予开除党籍、开除公职处分，收缴其违纪所得。
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