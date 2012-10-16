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亚洲 | 2012年 10月 16日 星期二 15:35 BJT

《汇市简讯》西班牙申请纾困的预期心理再度升高

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* 1.285-90停止单吸引了顺势而来的宏观基金买家

* 欧洲盘初也有中东买家出现

* 西班牙申请纾困的传闻支撑欧元走强(link.reuters.com/fec43t)

* 若突破1.3000,料将测试1.3050

* 整体而言,偏向1.28-1.31的区间仍非常完整 (完)

--编译 李婷仪;审校 高琦

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