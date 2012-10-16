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亚洲 | 2012年 10月 16日 星期二 15:37 BJT

《汇市简讯》美元/日圆上档有大量期权障碍

0708 GMT

* 期权交易商指出有相当大的期权障碍限制了美元/日圆最近的涨势

* 大多数的行权价位在79.00、79.50和80.00

* 其中有很多是上档双边触碰失效(DNT)期权

* 整个10/11/12月都有到期日 (完)

--编译 李婷仪;审校 王冠中

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