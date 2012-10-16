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货币新闻 | 2012年 10月 16日 星期二 15:50 BJT

〔印度卢比汇率〕央行副总裁称,若汇市有"极度"波动将出手干预

路透孟买10月16日电---印度央行副总裁H. R. Khan表示,若汇市有"极度"波动,该央行将出手干预.

Khan是在周二一场银行业会议回答一名听众提问时做此回应.

印度卢比兑美元INR=D2走强,至52.83,中止两天跌势.(完)

--编译 张若琪;审校 田建华

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