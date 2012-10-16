〔台湾货币市场〕短率低档徘徊,资金需求低迷利率欲振乏力

* 资金平稳宽松

* 短率预期维持低位不动

记者 高洁如

路透台北10月16日电---台湾银行间短率周二大致平稳,尽管今日存单到期较少,央行收回的资金稍多,但上日留下大额的银行准备充裕,令市场利率大致稳于近期低位不变.

交易员表示,资金情势相当平稳,拆入的资金的需求相对低迷,使得短率预期仍将维持近期的低位不变.

"拆款也没什么人要,利率应该会停在这里,"一家小型银行交易员表示.

本地时间15:25银行间隔夜拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=报0.389%,上日在0.387%;区间落在0.295-0.52%,上日在0.295-0.54%.

一周(2-7天)拆款今日区间落在0.388-0.55%,上日在0.388-0.56%.

多家交易员表示,今日央行存单到期只有100多亿台币,而发行的金额仅有小额增加到持平续发,央行增加冲销的金额并不多.此外,他们也表示,上日整体银行的准备高达373亿台币,这是近来较少见的单日高位,也显见市场拆借并不活络,资金低度运用.

台湾央行周二存单到期金额176.5亿台币,存单发行金额待稍晚公布.[TW/MMTCN]

本周央行存单到期金额总计为1兆(万亿)2,177.5亿台币,本周余日存单到期分别为:周三3,497亿、周四498亿以及周五3,421亿台币.

拆款中心资料PIBC显示,修正后周一超额准备为373亿台币;累计超额准备为668亿台币,加计前期1%的超额准备为2,141亿台币.

**免保票受欢迎**

短票方面,交易员指出,近期发行金额常见少于到期金额,等于票量日益短少,在此情况之下,票券商利差若无法扩大,获利就无法维持.

交易员认为,在利差不如以往,且票量有限的情况下,今、明年的获利情况可能会不如往年升息循环、利差扩大的好光景.

大型银行交易员也表示,票券商的票量持续减低,保证的短票偏少,但银行消化多余资金的压力仍高,因此购买免保短票比重升高.

银行间30天内保证短票主要成交利率主要落在0.80-0.81%,同上日.免保短票利率大多在0.82-0.83%.

**公债RP利率持平**

公债10天期附买回(RP)利率则是持稳.由于本月中旬货币市场的紧缩因子较少,整体资金情势维持宽松,今天公司债与公债的RP利率表现大致持平,且已有少数RP利率以较低的利率成交.

一大型证券商交易员表示,近日货币市场资金偏多,银行、投信都有积极承作RP的需求,令RP市场成交量能扩大,尤其是银行体系资金特别宽裕,部分银行望成交较长天期RP以拉高利率,甚至想将成交天期拉长至两个月,显示市场资金苦无去路,不排除在月中紧缩因子较少的情况下,RP利率将有往下承作的机会.

"这几天有股票钱滚进来,少数公债RP利率成交在0.72%部份就是这个原因造成."一交易员说.

今日证券商的公债10天期附买回利率主要成交区间在0.73%附近,与上日相同,然已有少数成交在0.72%.

证券商表示,本周交割的紧缩因子包括周三有农业金库50亿台币金融债及周五有台新银行56亿台币次顺位金融债,由于交割金额仅百余亿台币,对货币市场完全没有影响.(完)