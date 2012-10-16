路透伦敦10月16日电---以下为分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:

德国商业银行:

欧元/美元:尽管从200日移动均线切入位1.2825开始反弹,市场似仍不愿挑战1.30上方的阻力位.这波反弹已使技术指标失效,市场仍处于观望.我们仍然认为欧元/美元重返1.3072的过程将会有一些困难.不过,只要三个月上涨趋势线所在的1.2801不被跌破,欧元仍有可能继续测试上档.唯有1.2801失守,市场下行压力才会增大,下探1.2605、然后是1.2472.只要不跌破1.2800,就不能排除重新挑战1.3072,甚至1.3173/77区间的可能,不过我们仍认为欧元将止步于此.

英镑/美元:近期仍保持向上修正的走势.预计涨势可能受阻于1.6131以及短期阻力线所在的1.6185.一旦涨势结束,应可回落至1.5912/00区域.此处为7月以来升势的50%回档位,也是8月23日的高点,我们益发认为汇价将在1.6300触顶--若在1.5900闯关失利,向下目标将是1.5800/1.5788.

美元/日圆:已经开始侵蚀云区阻力,云区顶部目前在79.00日圆.美元/日圆已有六个月未曾收在云区阻力位上方.我们认为从较长期来看,市场正在走出多头下降楔形形态.这可能是个利多--不过,美元/日圆须有效收于云区阻力位(79.00)上方,而且最好收在200日移动均线79.39的上方.在此之前,可能出现盘整,甚至下跌.预计汇价仍将在77.45和77.13的近期低点受到支撑.若突破200日移动均线,初步上档阻力位是79.66,随后是80.63.较长期来看,预计美元将反弹至84.19处的2012年高位.

纽约 当日 今年来 2011年

0923GMT 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

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欧元/美元 EUR= 1.2984 1.2948 +0.28 +0.30 1.2945

美元/日圆 JPY= 78.81 78.62 +0.24 +2.43 76.94

欧元/日圆 EURJPY=R 102.33 101.86 +0.46 +2.77 99.57

美元/瑞郎 CHF= 0.9303 0.9331 -0.30 -0.78 0.9376

英镑/美元 GBP= 1.6076 1.6068 +0.05 +3.48 1.5535

美元/加元 CAD= 0.9818 0.9805 +0.13 -3.68 1.0193

澳元/美元 AUD= 1.0260 1.0247 +0.13 +0.34 1.0225

新西兰元/美元 NZD= 0.8138 0.8177 -0.48 +4.55 0.7784

澳元/日圆 AUDJPY=R 80.860 80.630 +0.29 +2.82 78.640

新西兰元/日圆 NZDJPY=R 64.140 64.380 -0.37 +7.20 59.830

英镑/日圆 GBPJPY=R 126.69 126.45 +0.19 +5.99 119.53

澳元/新西兰元 AUDNZD=R 1.2598 1.2516 +0.66 -4.02 1.3126

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附注:上收市价是纽约汇市2030 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)

--编译 李婷仪;审校 郑茵

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