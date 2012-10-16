〔台湾债市〕101/9殖利率微幅收扬,因大型金融机构现身卖方引发筹码松动

路透台北10月16日电---台湾10年券101/9殖利率周二微幅收扬.交易员指出,今日一大型金融机构突现在卖方,引发部份多方筹码松动卖压略为显现,令101/9成交量温和放大、殖利率翻扬.但短线台债仍难脱低档盘整格局.

交易商认为,今日多方企图引导101/9殖利率跌破1.13%的整数关卡却后继无力,主因是台股加权指数涨幅扩大及部分交易端发现一大型金融机构站在卖方.不过市场担心101/9殖利率反弹只是一日行情,仍要多观察几天才能确定台债后势,料明天101/9殖利率区间将在1.13%-1.15%.

"今天大型金融机构站在卖方,市场有点吓到."一证券交易主管说.

上述大型金融机构交易主管向路透表示,当天台债成交量好抛捕时,就会盘中进场抛补,今天只是短线的盘中抛补行为,大家都误会了.

该主管并预期短线台债仍处于低档盘整格局,因为台债殖利率处于相对低档,交易进出都会相当小心操作.

台湾加权股价指数.TWII周二走扬0.70%,收报7,471.02点.此为连续5个交易日收黑后,台股首见反弹,惟成交量仅温和扩大致585.89亿台币.

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值

年期 期别 (基点) (亿台币)

10 101/9 A01109=TWO +0.91 1.1420 1.1285-1.1450 202.50

5 101/6 A01106=TWO +0.80 0.8810 0.8699-0.8830 64.50

至于20年期公债101/7R将于10月29日公开标售,金额为300亿台币.近期101/7R公开发行前交易冷清,市场欠缺标售利率参考指标.

"不知道要怎么下投标利率了."一交易员说.

交易员表示,20年期公债是寿险及大型金融机构的标的券种之一,加上市场资金偏向宽松,或多或少都会参与,但对于要拿多少金额则仍谨慎,毕竟台债殖利率已被带到历史相对低位,预计在101/7R标售前,台债殖利率将横向整理.

美国公债价格周一回落,因数据显示美国9月零售销售强于预期,提振投资者的风险胃纳,支撑股市,但损及公债的避险吸引力.指标10年期公债价格回落4/32,收益率报1.67%,高于上周五尾盘的1.66%.30年期公债价格跌12/32,收益率报2.85%,上周五尾盘报2.83%. [US/NCN]

外银交易员指出,受惠于美国零售数据优于预期,带动美股大幅走扬,但美国指标10年期公债殖利率弹升幅度仅有1个基点,美债反应幅度未如美股,后续仍需关注美股及美债周二表现而定,美债殖利率若持续横向整理,对台债影响恐不大.

年期 期别 收盘价

30 101/8 A01108=TWO 没有成交

20 101/7 A01107=TWO 没有成交

10 101/9 A01109=TWO 1.1420

5 101/6 A01106=TWO 0.8810

2 101/3 A01103=TWO 没有成交 (完)