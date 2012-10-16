《汇市简讯》英国CPI降至32个月低位,欧元/英镑从中寻获支撑

《路透晚报》--2月24日日间新闻摘要（中港台）
山东省省长郭树清，中国金融领域经历最多、地方工作经验最为丰富的学者型官员，即将接任银监会主席，担起引领新一轮金融监管机构改革的重任。
0844 GMT
* 英国CPI通胀率降至2.2%的32个月低位,温和派呼吁进一步放宽政策
* 英国央行下次举行政策会议是在11月8日.10月3-4日的会议记录将在明日公布
* 欧元/英镑阻力在0.8088(此为10月12日高位),以及0.8100 、0.8113(这是200日移动均线切入位)
* 支撑位在0.8065、0.8055(期权到期)和0.8050 (完)
--编译 李婷仪;审校 高琦
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山东省省长郭树清，中国金融领域经历最多、地方工作经验最为丰富的学者型官员，即将接任银监会主席，担起引领新一轮金融监管机构改革的重任。
“随着中国投机者明显将关注点从橡胶转向玉米等谷物，上海期胶下跌。”Nissan Securities的研究部总经理Hiroyuki Kikukawa说道。
路透台北2月24日 - 台湾央行周五公布，1月日平均货币总计数M2年增率降至3.72%，主 要是受到外汇存款成长减缓影响；而1月M1B年增率则升为6.05%，因农历春节前资金需求转 强。 2017年央行M2年增率目标区间在2.5-6.5%。 货币总计数M1A为通货加支票及活期存款，M1B为M1A加活期储蓄存款，而M2则为M1B加准 货币。准货币为可无条件立即兑换成等价的狭义货币的货币性资产，如定期存款及外汇存款 。 M2 M1B 2017年 1月 3.72 6.05 2016年 12月 4.11 6.01 11月 3.96 6.56 10月 3.98 6.35 9月 4.05 6.36 8月 4.51 6.48 7月 4.70 6.24 6月 4.42