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亚洲 | 2012年 10月 16日 星期二 17:00 BJT

《汇市简讯》英国CPI降至32个月低位,欧元/英镑从中寻获支撑

0844 GMT

* 英国CPI通胀率降至2.2%的32个月低位,温和派呼吁进一步放宽政策

* 英国央行下次举行政策会议是在11月8日.10月3-4日的会议记录将在明日公布

* 欧元/英镑阻力在0.8088(此为10月12日高位),以及0.8100 、0.8113(这是200日移动均线切入位)

* 支撑位在0.8065、0.8055(期权到期)和0.8050 (完)

--编译 李婷仪;审校 高琦

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