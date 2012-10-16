〔台湾金融〕台湾期交所与纽约-泛欧交易所集团签订备忘录加强合作

《路透晚报》--2月24日日间新闻摘要（中港台）
山东省省长郭树清，中国金融领域经历最多、地方工作经验最为丰富的学者型官员，即将接任银监会主席，担起引领新一轮金融监管机构改革的重任。
路透台北10月16日电---台湾期货交易所周二表示,与纽约-泛欧交易所集团NYX.N签订合作暨资讯交换备忘录(MOU),未来双方在促进两地市场发展的目标下,基于互惠互利原则,将共同寻求双边合作机会、强化彼此合作关系.
台湾期货交易所总经理王中恺表示,因应全球金融环境多变的挑战,交易所之间的合作日趋重要,藉由双方签署MOU,双方能充分利用对方对于当地市场的了解,达成更全面的合作及交流.
纽约-泛欧交易所集团总经理Dominique Cerutti则表示,纽约泛欧交易所积极在亚洲地区寻找策略合作机会以扩展当地业务,蓬勃发展的亚洲业务将使其全球市场拼图更完整.
纽约泛欧交易所于2007年4月4日由纽约证交所与泛欧交易所合并而成,为全球主要衍生性商品交易所之一,NYX总部位于美国纽约市,交易市场涵盖美国及欧洲(伦敦、巴黎、阿姆斯特丹、布鲁塞尔、里斯本)。
NYX在2011年衍生性商品交易量为22亿8千余万口.排名为全球衍生性商品交易所第4名.(完)
--记者 高洁如;审校 杨淑祯
山东省省长郭树清，中国金融领域经历最多、地方工作经验最为丰富的学者型官员，即将接任银监会主席，担起引领新一轮金融监管机构改革的重任。
“随着中国投机者明显将关注点从橡胶转向玉米等谷物，上海期胶下跌。”Nissan Securities的研究部总经理Hiroyuki Kikukawa说道。
路透台北2月24日 - 台湾央行周五公布，1月日平均货币总计数M2年增率降至3.72%，主 要是受到外汇存款成长减缓影响；而1月M1B年增率则升为6.05%，因农历春节前资金需求转 强。 2017年央行M2年增率目标区间在2.5-6.5%。 货币总计数M1A为通货加支票及活期存款，M1B为M1A加活期储蓄存款，而M2则为M1B加准 货币。准货币为可无条件立即兑换成等价的狭义货币的货币性资产，如定期存款及外汇存款 。 M2 M1B 2017年 1月 3.72 6.05 2016年 12月 4.11 6.01 11月 3.96 6.56 10月 3.98 6.35 9月 4.05 6.36 8月 4.51 6.48 7月 4.70 6.24 6月 4.42