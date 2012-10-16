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亚洲 | 2012年 10月 16日 星期二 17:36 BJT

〔台湾金融〕台湾期交所与纽约-泛欧交易所集团签订备忘录加强合作

路透台北10月16日电---台湾期货交易所周二表示,与纽约-泛欧交易所集团NYX.N签订合作暨资讯交换备忘录(MOU),未来双方在促进两地市场发展的目标下,基于互惠互利原则,将共同寻求双边合作机会、强化彼此合作关系.

台湾期货交易所总经理王中恺表示,因应全球金融环境多变的挑战,交易所之间的合作日趋重要,藉由双方签署MOU,双方能充分利用对方对于当地市场的了解,达成更全面的合作及交流.

纽约-泛欧交易所集团总经理Dominique Cerutti则表示,纽约泛欧交易所积极在亚洲地区寻找策略合作机会以扩展当地业务,蓬勃发展的亚洲业务将使其全球市场拼图更完整.

纽约泛欧交易所于2007年4月4日由纽约证交所与泛欧交易所合并而成,为全球主要衍生性商品交易所之一,NYX总部位于美国纽约市,交易市场涵盖美国及欧洲(伦敦、巴黎、阿姆斯特丹、布鲁塞尔、里斯本)。

NYX在2011年衍生性商品交易量为22亿8千余万口.排名为全球衍生性商品交易所第4名.(完)

--记者 高洁如;审校 杨淑祯

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