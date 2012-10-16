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亚洲 | 2012年 10月 16日 星期二 17:41 BJT

〔中港股市〕恒指上扬收在5月3日以来高位,内地股市勉力收小涨

路透香港10月16日电---香港股市周二收高,并创出5月3日以来最高收位,受中资地产股走强提振,交易员称行业数据显示,上周内地楼市销售回暖,缓解地产业疑虑.

香港恒生指数.HSI收高0.3%,报21,207.1点,中资银行股跌势限制恒指涨幅,投资者针对上周升势了结获利.中国建设银行(0939.HK)跌1.9%.

成交量大多集中于地产及银行股,中港两市的大盘成交量仍然偏淡.

内地方面,沪深300指数.CSI300升0.1%至2,298.2点,沪综指.SSEC收盘微涨0.01%.恒生国企指数.HSCE小跌0.1%,收报10,367.5点.

恒生指数下道技术面阻力在21,385,为5月2日的盘中高位.

"投资人紧守着比较有把握的类股.这种类股轮动显示,投资人也在为下波涨势布局,"海通证券分析师Edward Huang称.

交易商称,房地产咨询公司中原地产和搜房网公布数据显示上周楼市销售强力反弹,鼓舞了地产股买盘.

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