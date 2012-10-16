〔中港股市〕恒指上扬收在5月3日以来高位,内地股市勉力收小涨

《路透晚报》--2月24日日间新闻摘要（中港台）
山东省省长郭树清，中国金融领域经历最多、地方工作经验最为丰富的学者型官员，即将接任银监会主席，担起引领新一轮金融监管机构改革的重任。
路透香港10月16日电---香港股市周二收高,并创出5月3日以来最高收位,受中资地产股走强提振,交易员称行业数据显示,上周内地楼市销售回暖,缓解地产业疑虑.
香港恒生指数.HSI收高0.3%,报21,207.1点,中资银行股跌势限制恒指涨幅,投资者针对上周升势了结获利.中国建设银行(0939.HK)跌1.9%.
成交量大多集中于地产及银行股,中港两市的大盘成交量仍然偏淡.
内地方面,沪深300指数.CSI300升0.1%至2,298.2点,沪综指.SSEC收盘微涨0.01%.恒生国企指数.HSCE小跌0.1%,收报10,367.5点.
恒生指数下道技术面阻力在21,385,为5月2日的盘中高位.
"投资人紧守着比较有把握的类股.这种类股轮动显示,投资人也在为下波涨势布局,"海通证券分析师Edward Huang称.
交易商称,房地产咨询公司中原地产和搜房网公布数据显示上周楼市销售强力反弹,鼓舞了地产股买盘.
山东省省长郭树清，中国金融领域经历最多、地方工作经验最为丰富的学者型官员，即将接任银监会主席，担起引领新一轮金融监管机构改革的重任。
“随着中国投机者明显将关注点从橡胶转向玉米等谷物，上海期胶下跌。”Nissan Securities的研究部总经理Hiroyuki Kikukawa说道。
路透台北2月24日 - 台湾央行周五公布，1月日平均货币总计数M2年增率降至3.72%，主 要是受到外汇存款成长减缓影响；而1月M1B年增率则升为6.05%，因农历春节前资金需求转 强。 2017年央行M2年增率目标区间在2.5-6.5%。 货币总计数M1A为通货加支票及活期存款，M1B为M1A加活期储蓄存款，而M2则为M1B加准 货币。准货币为可无条件立即兑换成等价的狭义货币的货币性资产，如定期存款及外汇存款 。 M2 M1B 2017年 1月 3.72 6.05 2016年 12月 4.11 6.01 11月 3.96 6.56 10月 3.98 6.35 9月 4.05 6.36 8月 4.51 6.48 7月 4.70 6.24 6月 4.42