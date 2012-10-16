〔台湾金融〕放宽证券商买卖外国有价证券范围,助业者投资纳香港人民币商品

路透台北10月16日电---台湾证券期货局周二发布新闻稿指出,为了扩大台湾本地证券商的国际竞争力,即日起修正法令,放宽证券商自行及受托买卖外国有价证券的范围,其中包括自行买卖本地企业赴海外发行公司债不再需要信评,以及自行买卖债权投资标的的信用评等从"A-"放宽到"BB"等级以上等.

证期局官员表示,此前台湾证券商向政府反应在香港购买人民币债券等商品时,受到诸多限制,为了回应证券商在投资弹性与效率运用的改善,因此松绑多项法令,让证券商享有和一般专业机构相同的待遇.

证券商自行买卖外国有价证券部分,修正法令尚包括放宽证券商自行买卖外国有价证券及从事衍生性金融商品避险交易支出总额度为证券商净值至30%,此举将有效提高证券商于海外,特别是香港买卖人民币商品的额度.此前规定依各类信评商品的不同,占净值为10%-30%不等.

此外,在受托买卖部分,证券商也可买卖外国中央政府债券,将解决过去证券商无法受托买卖中国于香港发行的国债问题;而受托买卖其他外国债券及证券化商品的信用评等也同样从原来"A-"放宽至"BB"等级以上.

该法规于公告后即日起生效.(完)

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