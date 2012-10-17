(重温稿)〔台湾货币市场〕短率低档徘徊,资金需求低迷利率欲振乏力

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
* 资金平稳宽松
* 短率预期维持低位不动
记者 高洁如
路透台北10月16日电---台湾银行间短率周二大致平稳,尽管今日存单到期较少,央行收回的资金稍多,但上日留下大额的银行准备充裕,令市场利率大致稳于近期低位不变.
交易员表示,资金情势相当平稳,拆入的资金的需求相对低迷,使得短率预期仍将维持近期的低位不变.
"拆款也没什么人要,利率应该会停在这里,"一家小型银行交易员表示.
银行间隔夜拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=收报0.385%,上日在0.387%;区间落在0.295-0.52%,上日在0.295-0.54%.
一周(2-7天)拆款今日区间落在0.388-0.55%,上日在0.388-0.56%.
多家交易员表示,今日央行存单到期只有100多亿台币,而发行的金额仅有小额增加到持平续发,央行增加冲销的金额并不多.此外,他们也表示,上日整体银行的准备高达373亿台币,这是近来较少见的单日高位,也显见市场拆借并不活络,资金低度运用.
台湾央行今日共发行399.7亿台币存单,若相较存单到期金额176.5亿,存单发行余额增223.2亿.[TW/MMTCN]
本周央行存单到期金额总计为1兆(万亿)2,177.5亿台币,本周余日存单到期分别为:周三3,497亿、周四498亿以及周五3,421亿台币.
拆款中心资料PIBC显示,周二超额准备为120亿台币;累计超额准备为788亿台币,加计前期1%的超额准备为1,888亿台币.
**免保票受欢迎**
短票方面,交易员指出,近期发行金额常见少于到期金额,等于票量日益短少,在此情况之下,票券商利差若无法扩大,获利就无法维持.
交易员认为,在利差不如以往,且票量有限的情况下,今、明年的获利情况可能会不如往年升息循环、利差扩大的好光景.
大型银行交易员也表示,票券商的票量持续减低,保证的短票偏少,但银行消化多余资金的压力仍高,因此购买免保短票比重升高.
银行间30天内保证短票主要成交利率主要落在0.80-0.81%,同上日.免保短票利率大多在0.82-0.83%.
**公债RP利率持平**
公债10天期附买回(RP)利率则是持稳.由于本月中旬货币市场的紧缩因子较少,整体资金情势维持宽松,今天公司债与公债的RP利率表现大致持平,且已有少数RP利率以较低的利率成交.
一大型证券商交易员表示,近日货币市场资金偏多,银行、投信都有积极承作RP的需求,令RP市场成交量能扩大,尤其是银行体系资金特别宽裕,部分银行望成交较长天期RP以拉高利率,甚至想将成交天期拉长至两个月,显示市场资金苦无去路,不排除在月中紧缩因子较少的情况下,RP利率将有往下承作的机会.
"这几天有股票钱滚进来,少数公债RP利率成交在0.72%部份就是这个原因造成."一交易员说.
今日证券商的公债10天期附买回利率主要成交区间在0.73%附近,与上日相同,然已有少数成交在0.72%.
证券商表示,本周交割的紧缩因子包括周三有农业金库50亿台币金融债及周五有台新银行56亿台币次顺位金融债,由于交割金额仅百余亿台币,对货币市场完全没有影响.(完)
--集体采写 詹静宜; 审校 杨淑祯
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。