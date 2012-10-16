(重温稿)〔中国政策〕调整完善节能家电推广,加快财政补贴资金拨付--财政部

路透北京10月16日电---为刺激消费的节能家电推广政策进一步显效,中国财政部等三部门周二发布通知,明确进一步调整完善相关财政补贴及资金监管等政策措施,财政补贴资金实行按旬预拨,并加快财政补贴资金拨付及结算,更好推进节能家电扩大推广.

财政部网站刊登的通知称,当前仍存在补贴兑付环节多、现有推广品种难以完全满足消费者需要、监管信息报送不及时、消费者对政策理解不够充分等问题,在一定程度上影响政策实施效果,迫切需要及时调整完善补贴及资金监管等办法.

通知称,一方面将完善财政补贴资金预拨制度,另一方面切实采取措施,加快节能家电生产销售, 包括适当简化补贴资金兑付程序,有关企业应当在销售时即将补贴资金兑付给消费者,不得要求消费者在购买后二次回商场领取补贴.

通知强调,要加大补贴资金监管,严防骗补行为.对企业的生产、出货、终端销售商进货以及终端销售等信息坚持月报制度,并组织实施推广信息核查工作.同时加大对骗补等行为的处罚力度,情节严重的将取消推广资格,并追究企业责任人相关责任.

为抑制经济下行,扩大消费需求,实现经济稳增长,中国自今年6月份起启动高效节能平板电视、空调、冰箱、洗衣机、热水器五大类家电的推广工作.

2008年全球金融风暴来袭时,中国政府推出包括"家电下乡"等刺激方案;时隔约三年后,中国再实施新一轮刺激内需计划,预计拉动数千亿元消费额的补贴政策,主要是针对推广节能家电.此举一出业界就担心节能商品价高和寡,刺激消费恐孤掌难鸣[ID:nSB1600580].(完)