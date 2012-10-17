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市场报道 | 2012年 10月 17日 星期三 08:01 BJT

****美国与加拿大经济指标预测--10月17日-10月24日****

路透10月17日电---以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

----------------------------------10月15日当周-------------------------------

10月17日(三)

1100 美国抵押贷款指数 10月12日当周 -- 1,008.1

再融资指数 -- 5,772.6

1230 美国房屋开工年率(万户) 9月 77 75

建筑许可年率(万户) 81 80.1

10月18日(四)

1230 美国一周初请失业金人数(万人) 10月13日当周 36.5 33.9

初请失业金人数四周均值(万人) -- 36.4

续请失业金人数(万人) 10月6日当周 328 327.3

1230 加拿大趸售(批发)贸易(较前月) 8月 +0.1% -0.6%

1400 美国领先指标 9月 +0.2% -0.1%

1400 美国费城联邦储备银行制造业指数 10月 1.0 负1.9

2200 国际半导体设备暨材料协会(SEMI)订单/出货比 9月 -- 0.84

10月19日(五)

1230 加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月) 9月 +0.3% +0.2%

(较上年同期) +1.3% +1.2%

加拿大央行核心CPI(较前月) +0.3% +0.3%

(较上年同期) +1.5% +1.6%

1400 美国成屋销售(万户) 9月 475 482

(变动率) -2.5% +7.8%

1430 美国ECRI一周领先指标 10月12日当周 -- 127.7

----------------------------------10月22日当周-------------------------------

10月22日(一)

暂无重要经济数据公布.

10月23日(二)

1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 10月20日当周 -- 持平

1230 加拿大零售销售(较前月) 8月 -- +0.7%

扣除汽车零售销售(较前月) -- +0.4%

1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 10月20日当周 -- +1.8%

1300 加拿大央行利率决议 10月 -- 1.00

1400 美国里奇蒙联邦储备银行综合制造业指数 10月 -- 正4

-- 美国联邦公开市场委员会(FOMC)展开两日政策会议

10月24日(三)

1100 美国抵押贷款指数 10月19日当周 -- --

再融资指数 -- --

1258 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 10月 52.0 51.1

1400 美国联邦住房金融局(FHFA)房屋价格(较前月) 7月 -- +0.2%

(较上年同期) -- +3.7%

1400 美国新屋销售年率(万户) 9月 38.0 37.3

1630 美国联邦公开市场委员会(FOMC)利率决议 -- 0-0.25% (完)

--整理 戴素萍;审校 孙茉莉

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