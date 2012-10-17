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亚洲 | 2012年 10月 17日 星期三 08:30 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--10月17日-10月24日

路透10月17日电---以下为未来一周全球主要国家债券发行预告,除特别说明外均为GMT时间.

日期 时间 国家 规模 发行细节

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10/17 0120 日本 一年期贴现国库券

10/17 加拿大 10年期公债

10/17 0700 德国 50亿欧元 票息0.00%,2014年9月12日到期的Schatz债券

10/18 1700 美国 30年期通膨保值债券

10/18 英国 传统公债

10/18 0120 日本 三个月期贴现国库券

10/18 0130 日本 20年期公债

10/18 0850 法国 70-80亿欧元 (票息0.75%,2014年9月25日到期的两年期BTAN债券;

10/18 0850 法国 票息2.0%,2015年7月12日到期的三年期BTAN债券;

10/18 0850 法国 票息2.5%,2016年7月25日到期的四年期BTAN债券;

10/18 0850 法国 票息1.0%,2017年7月25日到期的五年期BTAN债券;

10/18 0950 法国 15-25亿欧元 票息0.1%,2021年7月25日到期的10年期OATi债券;

10/18 西班牙 35-45亿欧元 票息4.0%,2015年7月30日到期的Bonos债券;

10/18 西班牙 票息4.25%,2016年10月31日到期的Bonos债券;

10/18 西班牙 票息5.85%,2022年1月31日到期的Obligaciones债券;

10/22 1530 美国 13周和26周期国库券

10/23 西班牙 三个月和六个月期国库券

10/23 1700 美国 两年期债券

10/23 1530 美国 四周期国库券

10/23 0130 日本 增加流动性标售

10/24 1700 美国 五年期债券

10/24 0700 德国 40亿欧元 票息1.5%,2022年9月4日到期的10年期联邦债券

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 戴素萍;审校 孙茉莉

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--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

--台湾....[TW/DIARYCN]

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