《全球主要国家债券发行预告》--10月17日-10月24日

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透10月17日电---以下为未来一周全球主要国家债券发行预告,除特别说明外均为GMT时间.
日期 时间 国家 规模 发行细节
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10/17 0120 日本 一年期贴现国库券
10/17 加拿大 10年期公债
10/17 0700 德国 50亿欧元 票息0.00%,2014年9月12日到期的Schatz债券
10/18 1700 美国 30年期通膨保值债券
10/18 英国 传统公债
10/18 0120 日本 三个月期贴现国库券
10/18 0130 日本 20年期公债
10/18 0850 法国 70-80亿欧元 (票息0.75%,2014年9月25日到期的两年期BTAN债券;
10/18 0850 法国 票息2.0%,2015年7月12日到期的三年期BTAN债券;
10/18 0850 法国 票息2.5%,2016年7月25日到期的四年期BTAN债券;
10/18 0850 法国 票息1.0%,2017年7月25日到期的五年期BTAN债券;
10/18 0950 法国 15-25亿欧元 票息0.1%,2021年7月25日到期的10年期OATi债券;
10/18 西班牙 35-45亿欧元 票息4.0%,2015年7月30日到期的Bonos债券;
10/18 西班牙 票息4.25%,2016年10月31日到期的Bonos债券;
10/18 西班牙 票息5.85%,2022年1月31日到期的Obligaciones债券;
10/22 1530 美国 13周和26周期国库券
10/23 西班牙 三个月和六个月期国库券
10/23 1700 美国 两年期债券
10/23 1530 美国 四周期国库券
10/23 0130 日本 增加流动性标售
10/24 1700 美国 五年期债券
10/24 0700 德国 40亿欧元 票息1.5%,2022年9月4日到期的10年期联邦债券
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 戴素萍;审校 孙茉莉
全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]
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TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。