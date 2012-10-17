《台湾报摘》--经济日报10月17日

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
* 头版头条:
--台北股市成交量持续低迷,昨日成交量低于600亿台币,此现象惊动行政院高层,院长陈冲直指目前股市交易量"非常值得注意",副院长江宜桦已奉命盯盘,若有需要召开国安基金进场护盘会议,"自然会召开".
* 其他:
--环球透视(GI)近日大砍全球经济成长率至2.3%,较上月预估下修0.3个百分点.外界推测,GI本月大砍全球与美、日GDP(国内生产总值),恐导引台湾主计总处在月底九度下修GDP至1.5%以下,全年GDP将以"保1"告终.
--中信集团辜家继买下壹传媒台湾媒体事业后,又传新动作.为加速对岸金融事业布局,消息人士指出,中信金董事长辜濂松拜托好友、前海基会董事长江丙坤向宝成集团说项,希望争取参股华一银行.
--新任海基会董事长林中森16日首访北京,与大陆海协会长陈云林首度会面,进行两会会务交流,双方就两岸尽早、尽速沟通协商两岸两会互设综合性机构达成共识.林中森还提出,希望大陆同意扩大台商融资的适用身分和定义,获海协会正面回应.
--沉寂两年多的国际板债券发行市场,终于有新商品问市.法国巴黎银行将发行2亿澳元公司债,利率可达4%以上,因定价时间在澳洲央行降息之前,有利买家,因此承销银行已决定"淡定"销售,准备自行吃下部位,赚取稳定利差.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 高洁如; 审校 张喜良
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香港报摘/社评/财经评论 [PRESS-HK-CMN]
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。