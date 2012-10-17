《台湾报摘》--经济日报10月17日

* 头版头条:

--台北股市成交量持续低迷,昨日成交量低于600亿台币,此现象惊动行政院高层,院长陈冲直指目前股市交易量"非常值得注意",副院长江宜桦已奉命盯盘,若有需要召开国安基金进场护盘会议,"自然会召开".

* 其他:

--环球透视(GI)近日大砍全球经济成长率至2.3%,较上月预估下修0.3个百分点.外界推测,GI本月大砍全球与美、日GDP(国内生产总值),恐导引台湾主计总处在月底九度下修GDP至1.5%以下,全年GDP将以"保1"告终.

--中信集团辜家继买下壹传媒台湾媒体事业后,又传新动作.为加速对岸金融事业布局,消息人士指出,中信金董事长辜濂松拜托好友、前海基会董事长江丙坤向宝成集团说项,希望争取参股华一银行.

--新任海基会董事长林中森16日首访北京,与大陆海协会长陈云林首度会面,进行两会会务交流,双方就两岸尽早、尽速沟通协商两岸两会互设综合性机构达成共识.林中森还提出,希望大陆同意扩大台商融资的适用身分和定义,获海协会正面回应.

--沉寂两年多的国际板债券发行市场,终于有新商品问市.法国巴黎银行将发行2亿澳元公司债,利率可达4%以上,因定价时间在澳洲央行降息之前,有利买家,因此承销银行已决定"淡定"销售,准备自行吃下部位,赚取稳定利差.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--记者 高洁如; 审校 张喜良

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