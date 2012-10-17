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亚洲 | 2012年 10月 17日 星期三 08:20 BJT

〔日本股市〕日经指数开盘跳涨,因日圆走软且企业获利疑虑缓解

路透东京10月17日电---日本股市日经指数周三开高,因日圆走疲;此前穆迪重申西班牙投资级信评,而且高盛(GS.N)公布优于预期的获利,缓解了对财报季表现不佳的担忧.

日经指数.N225上涨0.9%至8,767.74点.东证股价指数.TOPX则升0.8%至738.24.(完)

--编译 戴素萍;审校 程琳

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