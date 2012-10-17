《台湾报摘》--工商时报10月17日

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
* 头版头条:
--据统计,大陆十一长假期间(9天)液晶电视销售量预计达300万台,年增率逾15%,第4季面板回补库存需求可期.市调单位DisplaySearch指出,电视面板平均尺寸持续放大(2010-2013年放大约9%),有助于面板产业返回复苏轨道.
* 其他:
--中信金控(2891.TW)将添新合作伙伴,市场传出日本东京海上保险集团将入股中信金控或中信人寿,投资金额为200亿台币,金管会表示,目前尚未收到此一申请案,但理论上日商投资标的应以金控为主,金控旗下子公司最好由金控100%持股.
--金管会昨日已确定明年寿险保单责任准备金利率调整方向,美元保单无论缴费或保单存续年期,至少降2码(0.5个百分点),最低利率将降到1.25%,长年期保单也从3.5%降到3%;新台币保单缴费年期6年以下者也一律调降1码,最低到1%.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 高洁如; 审校 林高丽
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。