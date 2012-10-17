《台湾报摘》--工商时报10月17日

* 头版头条:

--据统计,大陆十一长假期间(9天)液晶电视销售量预计达300万台,年增率逾15%,第4季面板回补库存需求可期.市调单位DisplaySearch指出,电视面板平均尺寸持续放大(2010-2013年放大约9%),有助于面板产业返回复苏轨道.

* 其他:

--中信金控(2891.TW)将添新合作伙伴,市场传出日本东京海上保险集团将入股中信金控或中信人寿,投资金额为200亿台币,金管会表示,目前尚未收到此一申请案,但理论上日商投资标的应以金控为主,金控旗下子公司最好由金控100%持股.

--金管会昨日已确定明年寿险保单责任准备金利率调整方向,美元保单无论缴费或保单存续年期,至少降2码(0.5个百分点),最低利率将降到1.25%,长年期保单也从3.5%降到3%;新台币保单缴费年期6年以下者也一律调降1码,最低到1%.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.