〔德国金融〕政府将SoFFin银行纾困基金延长两年至2014年底--草案法律

标题新闻：知名债券基金经理冈德拉克称10年期美债收益率将跌穿2.25%，因全球投资者寻求避险
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路透柏林10月17日电---根据路透见到的法律草案,德国SoFFin银行纾困基金将延长两年至2014年底,才能衔接泛欧洲银行重建暨监管机制的上路.
根据新的规定,如果今年重启的SoFFin基金在未来出现亏损,要由银行而非纳税人买单.现有的损失还是由纳税人买单.
草案指出,"这可以让我们先发制人的面对可能危及金融市场稳定的风险,尤其是欧元区主权债危机不断,可能造成潜在风险."政府希望在周三推出该法律草案.
草案指出,"以目前的规划情况,没有人预期可以在2015年之前(在欧洲层面)"推出."
在Hypo Real Estate、IKB及SachsenLB等数家银行陷入困境后,德国于四年前建立特殊金融市场稳定基金,即SoFFin,以重振对其金融业的信心.
其允许债权人把部分资产转入由德国政府担保的"坏帐银行".(完)
--编译 戴素萍;审校 孙茉莉
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民调显示，法国极右派总统候选人在4月和5月总统选举前的支持率强劲，令投资者担忧，这也扶助德债收益率下跌。德国是欧元区最大的经济体，是发行欧元区指标公债的国家，德国公债被公认为是全球最安全资产之一。