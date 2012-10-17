〔澳洲个股〕必和必拓9月当季铁矿石产量较上年持平,铜产量增加

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透悉尼10月17日电---全球最大矿商--澳洲必和必拓(BHP.AX)(BLT.AX)公布,其9月当季铁矿石产量较上年同期基本保持稳定,并维持今年产出增加5%的预估不变.
必和必拓周三公布季度活动报告时表示,该季产量为3,980万吨,去年同期为3,960万吨.
本月铁矿石的价格已从9月的每吨87美元反弹至114美元左右,因中国钢铁厂商补充库存.分析师指出,这鼓励必和必拓等矿商维持或扩大产量,尽管对中国需求的担忧不减.
对手力拓(RIO.AX)(RIO.L)周二表示,维持2012年产量目标2.5亿吨不变.此前该公司公布9月当季产量较上年同期成长5.6%.
但前景仍充满不确定性,路透调查显示,中国经济年增速可能已在7-9月当季连续第七季放缓,降至全球金融危机最严重时期以来的最低水准.中国将于周四公布国内生产总值(GDP)数据.
必和必拓表示,9月当季铜产量较上年同期成长24%,其持有多数权益的智利Escondida矿区,在2013会计年度的产量可望增加20%.必和必拓为全球第二大铜生产商.
此外,必和必拓和日本三菱商事联合持有的煤矿区,在2012年9月当季的产量成长了20%.(完)
--编译 戴素萍;审校 隋芬
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。