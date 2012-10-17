〔澳洲个股〕必和必拓9月当季铁矿石产量较上年持平,铜产量增加

路透悉尼10月17日电---全球最大矿商--澳洲必和必拓(BHP.AX)(BLT.AX)公布,其9月当季铁矿石产量较上年同期基本保持稳定,并维持今年产出增加5%的预估不变.

必和必拓周三公布季度活动报告时表示,该季产量为3,980万吨,去年同期为3,960万吨.

本月铁矿石的价格已从9月的每吨87美元反弹至114美元左右,因中国钢铁厂商补充库存.分析师指出,这鼓励必和必拓等矿商维持或扩大产量,尽管对中国需求的担忧不减.

对手力拓(RIO.AX)(RIO.L)周二表示,维持2012年产量目标2.5亿吨不变.此前该公司公布9月当季产量较上年同期成长5.6%.

但前景仍充满不确定性,路透调查显示,中国经济年增速可能已在7-9月当季连续第七季放缓,降至全球金融危机最严重时期以来的最低水准.中国将于周四公布国内生产总值(GDP)数据.

必和必拓表示,9月当季铜产量较上年同期成长24%,其持有多数权益的智利Escondida矿区,在2013会计年度的产量可望增加20%.必和必拓为全球第二大铜生产商.

此外,必和必拓和日本三菱商事联合持有的煤矿区,在2012年9月当季的产量成长了20%.(完)