〔路透调查〕上周美国原油库存料上升,因预期进口增加

路透10月16日电---路透调查周二显示,美国上周原油库存料上升,因预期进口增加,同时需求疲弱料拉高了汽油库存.

路透走访的10名分析师平均预计,截至10月12日止的当周,原油库存上升170万桶.其中九名分析师都预计库存增加.

"数据料显示原油供应增加,因进口可能进一步朝每日850万桶回升."Ritterbusch & Associates总裁Jim Ritterbusch表示.

美国能源资料协会(EIA)上周公布,10月5日止的当周,美国原油库存增加170万桶至3.664亿桶.该周原油日进口量小幅上升11.5万桶至818万桶.[ID:nSB2044993]

路透调查显示,10月12日当周的汽油库存料从前一周的1.954亿桶增50万桶.其中六名分析师预估增加,一名预估持平,三名预估减少.

"年内多数时间需求都不佳,汽油需求近来也如此.汽油日需求从8月的高峰到9月底驾车旺季结束共减少了67.5万桶."EOXLive分析师Tom Pawlicki称.

调查显示,包括取暖油和柴油在内的馏分油库存上周料减少120万桶,其中仅一名分析师预估增加.

炼厂产能利用率料升0.3个百分点至87.0%.六名分析师预估产能利用率上升,三名预估下降,一名分析师未提供这项预估.

美国石油协会(API)周二公布最近一周原油库存增加370万桶,汽油库存减少120万桶,馏分油库存增加180万桶.[ID:nSB8564504]

EIA则将于周三公布一周库存报告.(完)