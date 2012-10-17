〔全球油料作物〕蔬菜油出口供应减少料使市场益发依赖棕榈油--油世界

路透阿姆斯特丹10月16电---总部位于汉堡的油籽行业分析机构油世界周二表示,全球葵花籽油、菜籽油和豆油的出口供应大幅减少,将加大今年全球对棕榈油的依赖.

油世界预计2012/13年度棕榈油出口将增加.今年4-9月棕榈油出口下滑,导致全球第二大棕榈油产国马来西亚库存创新高.

"但全球葵花籽油、菜籽油和豆油出口总计料大幅减少110万吨,将使需求转向有利于棕榈油的方向."油世界称.

今年1月以来欧洲植物油市场上棕榈油价格已挫跌20%,多是因为经济增长欠佳,马来西亚库存创纪录,以及印尼和马来西亚两国产量大.这两国占全球棕榈油供应的90%.

棕榈油和较贵的豆油价差10月扩大至334美元,远高于1月的145美元.棕榈油较菜籽油的贴水则从1月的144美元逾倍增至371美元.

"目前棕榈油价格具有的吸引力,已刺激了消费者转向."油世界称."不过北半球冬季将至,可能成为限制棕榈油的部分原因."棕榈犹在低温时会变浓稠,不适合冷天时当生物柴油使用.

油世界表示,从2012年7-12月,棕榈油将占全球植物油产量的55.1%.

该机构称,由于生物柴油生产减速,植物油全球消费量成长步伐放慢.(完)