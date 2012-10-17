〔全球油料作物〕蔬菜油出口供应减少料使市场益发依赖棕榈油--油世界

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透阿姆斯特丹10月16电---总部位于汉堡的油籽行业分析机构油世界周二表示,全球葵花籽油、菜籽油和豆油的出口供应大幅减少,将加大今年全球对棕榈油的依赖.
油世界预计2012/13年度棕榈油出口将增加.今年4-9月棕榈油出口下滑,导致全球第二大棕榈油产国马来西亚库存创新高.
"但全球葵花籽油、菜籽油和豆油出口总计料大幅减少110万吨,将使需求转向有利于棕榈油的方向."油世界称.
今年1月以来欧洲植物油市场上棕榈油价格已挫跌20%,多是因为经济增长欠佳,马来西亚库存创纪录,以及印尼和马来西亚两国产量大.这两国占全球棕榈油供应的90%.
棕榈油和较贵的豆油价差10月扩大至334美元,远高于1月的145美元.棕榈油较菜籽油的贴水则从1月的144美元逾倍增至371美元.
"目前棕榈油价格具有的吸引力,已刺激了消费者转向."油世界称."不过北半球冬季将至,可能成为限制棕榈油的部分原因."棕榈犹在低温时会变浓稠,不适合冷天时当生物柴油使用.
油世界表示,从2012年7-12月,棕榈油将占全球植物油产量的55.1%.
该机构称,由于生物柴油生产减速,植物油全球消费量成长步伐放慢.(完)
--编译 张若琪;审校 程琳
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。