〔国际油市〕沙特阿拉伯石油对美国出口强劲,几未受炼厂事故影响

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约10月16日电---沙特阿拉伯看来遵守确保全球市场石油供应充足的誓言,尽管其两家大型炼油客户发生严重事故,但其对美国的出口几乎不受影响.
路透对美国进口数据的分析显示,对美国的销售较今年初创下的四年高位减少了不到10%.考量到位于德州的合资炼厂停工六个月,以及加州Chevron Corp.工厂发生严重火灾,这样的降幅远少于预期.
沙特供应强劲,正值美国和欧洲对伊朗进行制裁,导致伊朗对美国的石油出口大幅减少之际.一些预估显示,9月伊朗的原油供应较2011年水准少了六成.
根据能源资料协会(EIA)的数据,2012年前七个月,美国自沙特进口的原油创下了每日142.5万桶的四年高位,自此之后,也只有每日减少13万桶.
分析师表示,数据显示沙特出口的增加有更深层的动机,不是只有简单的消费者供应,其动机是为了让市场宽心,因西方为阻止伊朗核野心而祭出的制裁令市场忧心不已.(完)
--编译 戴素萍;审校 孙茉莉
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。