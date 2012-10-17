〔国际油市〕沙特阿拉伯石油对美国出口强劲,几未受炼厂事故影响

路透纽约10月16日电---沙特阿拉伯看来遵守确保全球市场石油供应充足的誓言,尽管其两家大型炼油客户发生严重事故,但其对美国的出口几乎不受影响.

路透对美国进口数据的分析显示,对美国的销售较今年初创下的四年高位减少了不到10%.考量到位于德州的合资炼厂停工六个月,以及加州Chevron Corp.工厂发生严重火灾,这样的降幅远少于预期.

沙特供应强劲,正值美国和欧洲对伊朗进行制裁,导致伊朗对美国的石油出口大幅减少之际.一些预估显示,9月伊朗的原油供应较2011年水准少了六成.

根据能源资料协会(EIA)的数据,2012年前七个月,美国自沙特进口的原油创下了每日142.5万桶的四年高位,自此之后,也只有每日减少13万桶.

分析师表示,数据显示沙特出口的增加有更深层的动机,不是只有简单的消费者供应,其动机是为了让市场宽心,因西方为阻止伊朗核野心而祭出的制裁令市场忧心不已.(完)