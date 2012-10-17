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亚洲 | 2012年 10月 17日 星期三 10:30 BJT

《汇市简讯》美元/坡元守在1.2180上方,因代理行买进

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* 美元/坡元守在1.2180上方,因代理行买进,尽管美元持续遭遇卖盘

* 人民币中间价强劲,触发新一波卖压,但有强劲买盘抑制美元跌势

* 美元/坡元最新报1.2188-1.2191,区间在1.2181-1.2197

* 新加坡9月经季节调整的非石油出口较前月增长1.6%(路透调查为增加3.7%);非石油类出口较上年同期减少3.4%(路透调查为增加1.4%).[ID:nSB2052879](完)

--编译 戴素萍;审校 沈以文

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