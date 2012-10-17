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亚洲 | 2012年 10月 17日 星期三 10:45 BJT

《汇市简讯》澳元/日圆关注是否突破云区,有来自日本的需求

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* 澳元/日圆近来走高的背后,似乎有来自日本方面的新需求

* 汇价目前重回81.18-53的一目均衡云区,有可能升破吗?

* 上升的100日移动均线构成强劲支撑,目前该均线切入位在80.94

* 明确升破云区的话,将上看200日移动均线切入位82.11 (完)

--编译 李婷仪;审校 程琳

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