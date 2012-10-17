〔路透基点〕重庆机场集团为扩建项目寻求180亿元人民币融资--RLPC

路透香港10月16日电---汤森路透旗下基点援引当地银行界消息人士称,重庆机场集团有限公司正在寻求最高达180亿元人民币(28.7亿美元)的融资,以支应一项机场扩建项目.

消息人士说,该公司已接洽了数家银行,并要求他们提出信用计画,这些银行包括了"四巨头"--中国农业银行、中国银行、中国建设银行、中国工商银行.

消息人士说,本项融资可能是由接洽的其中一家或多家银行来牵头的银团贷款.

消息人士说,该项融资案年期可能长达25年,谈判的价格是低于人行基准利率的100%.

筹资所得将为重庆江北机场建设一个新航厦、一处转运中心以及第三条机场跑道.

不过,消息人士表示,这个机场扩建项目尚有待国家发展和改革委员会的批准,预计核可时间是在今年底.

"银行已准备好随时跳进来,"一位来自"四大银行"之一的消息人士说."一旦扩建项目获批,借款人将开始正式的委托竞标程序."

根据当地媒体,该项扩建项目整体投资需要261亿元人民币,将在2015年完工.

国营的重庆机场集团是首都机场集团公司旗下公司.(完)