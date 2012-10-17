〔路透基点〕重庆机场集团为扩建项目寻求180亿元人民币融资--RLPC

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透香港10月16日电---汤森路透旗下基点援引当地银行界消息人士称,重庆机场集团有限公司正在寻求最高达180亿元人民币(28.7亿美元)的融资,以支应一项机场扩建项目.
消息人士说,该公司已接洽了数家银行,并要求他们提出信用计画,这些银行包括了"四巨头"--中国农业银行、中国银行、中国建设银行、中国工商银行.
消息人士说,本项融资可能是由接洽的其中一家或多家银行来牵头的银团贷款.
消息人士说,该项融资案年期可能长达25年,谈判的价格是低于人行基准利率的100%.
筹资所得将为重庆江北机场建设一个新航厦、一处转运中心以及第三条机场跑道.
不过,消息人士表示,这个机场扩建项目尚有待国家发展和改革委员会的批准,预计核可时间是在今年底.
"银行已准备好随时跳进来,"一位来自"四大银行"之一的消息人士说."一旦扩建项目获批,借款人将开始正式的委托竞标程序."
根据当地媒体,该项扩建项目整体投资需要261亿元人民币,将在2015年完工.
国营的重庆机场集团是首都机场集团公司旗下公司.(完)
--编译 李婷仪;审校 戴素萍
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。