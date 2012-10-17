〔台湾债市〕公债RP利率持平,资金若续宽裕不排除趋跌

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透台北10月17日电---台湾公债10天期附买回(RP)利率周三大致平稳,但资金若续充裕,短期内仍有向区间低位靠拢的趋势.
一位大型证券商交易员表示,不论是投信、银行的资金都很多,找钱相当容易.不少有消化资金压力的银行宁愿以低利率找券,这也使得短率有向下走低的压力.
"大家最想问的是:市场谁在缺钱?"一位大型证券商交易员表示.
她也说,市场上不论是公债抑或是公司债的券源都很缺乏.以往公司债交割还算是紧缩因素,但近年来都已不太构成紧缩的影响,可见市场的资金不虞匮乏.
交易员也说,央行严密监控的"隔夜拆款"利率虽大致持稳,但若将时间拉长来看,仍有略微向下的趋势,不排除这将带动短率微幅趋跌.
今日证券商的公债10天期附买回利率主要成交区间在0.72-0.73%.大致同于上日.
今日有农业金库50亿台币金融债交割,周五也有台新银行56亿台币次顺位金融债.(完)
--记者 高洁如; 审校 林高丽
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。