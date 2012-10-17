〔台湾债市〕公债RP利率持平,资金若续宽裕不排除趋跌

路透台北10月17日电---台湾公债10天期附买回(RP)利率周三大致平稳,但资金若续充裕,短期内仍有向区间低位靠拢的趋势.

一位大型证券商交易员表示,不论是投信、银行的资金都很多,找钱相当容易.不少有消化资金压力的银行宁愿以低利率找券,这也使得短率有向下走低的压力.

"大家最想问的是:市场谁在缺钱?"一位大型证券商交易员表示.

她也说,市场上不论是公债抑或是公司债的券源都很缺乏.以往公司债交割还算是紧缩因素,但近年来都已不太构成紧缩的影响,可见市场的资金不虞匮乏.

交易员也说,央行严密监控的"隔夜拆款"利率虽大致持稳,但若将时间拉长来看,仍有略微向下的趋势,不排除这将带动短率微幅趋跌.

今日证券商的公债10天期附买回利率主要成交区间在0.72-0.73%.大致同于上日.

今日有农业金库50亿台币金融债交割,周五也有台新银行56亿台币次顺位金融债.(完)