版本:
中国
市场报道 | 2012年 10月 17日 星期三 10:53 BJT

《汇市简讯》欧元/美元在执行价附近游走,上看1.3173

0227GMT

* 欧元/美元测试1.3125,因欧元/日圆在定盘前有买需

* 日内料在1.3100和1.3115的执行价游走

* 9月高位1.3173为初步阻力位

* 穆迪消息前的1.3040区间低位为支撑位

* 技术图表请点选(link.reuters.com/vyg43t).(完)

--编译 戴素萍;审校 孙茉莉

全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN]

现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐