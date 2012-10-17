〔日本股市〕日经指数早盘升至一周高点,受日圆走软及高盛营收表现推助

路透东京10月17日电---日本股市日经指数周三早盘上涨1.3%,因日圆兑欧元和美元走软,且高盛营收表现斐然,帮助抑制了对于财报令人失望的疑虑.

丰田汽车(7203.T)等出口商扬升,因穆迪未将西班牙债信评等降至垃圾级[ID:nSB2052629]的消息,令日圆/欧元跌至103.51.

"日圆走软是今天推动市场的最大因素...这可能是转折点,但现在断言还太早."Bayview资产管理主管Yasuo Sakuma称.

日经指数.N225早盘上涨115.57点,报8,816.88点,为一周来最高水准,且超过位于8,741.81点的14日移动均线切入位.

东证股价指数.TOPX则涨1.1%至740.78点,交投相对强劲,成交量为90日全日均值的55.2%.(完)

--编译 张若琪;审校 孙茉莉

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