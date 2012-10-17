〔日本股市〕日经指数早盘升至一周高点,受日圆走软及高盛营收表现推助

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透东京10月17日电---日本股市日经指数周三早盘上涨1.3%,因日圆兑欧元和美元走软,且高盛营收表现斐然,帮助抑制了对于财报令人失望的疑虑.
丰田汽车(7203.T)等出口商扬升,因穆迪未将西班牙债信评等降至垃圾级[ID:nSB2052629]的消息,令日圆/欧元跌至103.51.
"日圆走软是今天推动市场的最大因素...这可能是转折点,但现在断言还太早."Bayview资产管理主管Yasuo Sakuma称.
日经指数.N225早盘上涨115.57点,报8,816.88点,为一周来最高水准,且超过位于8,741.81点的14日移动均线切入位.
东证股价指数.TOPX则涨1.1%至740.78点,交投相对强劲,成交量为90日全日均值的55.2%.(完)
--编译 张若琪;审校 孙茉莉
日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]
澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]
东南亚股市[.SOCN]
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。