〔台湾汇市〕台币收盘创五个半月高位,但央行强力要求不能新增美元空单

* 日高及收盘均续创五个半月高位

* 央行口头示警要求不能新增美元空单

* 银行间受要求回补限台币升幅

* 明日29.100-29.200短线止稳

路透台北10月17日电---台币兑美元TWD=TP周三收盘升4.3分,为连续第四天收升.但盘中传出央行打电话口头警告要求银行不能新增美元空单,银行间受指示的美元回补买单抑制台币升势,明日料央行干预持续发酵,台币汇价恐只能稳于29.100-29.200间.

汇银人士指出,美国企业财报亮丽,加上穆迪确认西班牙债信评级在投资级别,推升亚洲股汇双涨,台币/美元亦随之走高.但央行今日盘中直接要求将上日盘末美元空单平仓,且外资及本地大小银行全都一视同仁,令美元投机卖盘难以持续,市场哎声连连.

"哎...算了,到这个阶段他(央行)就是不希望台币升值太快."一本地大型银行交易员说.

交易员本来希望这波由外资带动的资金行情能让台币一举越过今年高位29.080,但今日关卡前有进口商的美元买盘加上央行强力的口头警告,使得台币搭上美国大选顺风车强升的希望暂告一段落,29元大关料是近期央行死守的关键价位.

今日台币日高29.142及收盘29.246均续创五个半月高位,前高分别为今年5月2日的29.080及29.240.四个交易日来,台币共升值1.86角,升幅达约0.64%,低于同期间邻近韩元KRW=升幅约0.8%.

不过交易员认为,如果欧元EUR=、人民币CNY=等主要货币表现续强,台币仍有机会顺势再升一波.接近月底的出口商抛汇时,现汇市场或仍有可为.

不过以换汇点来看,海外无本金交割远期外汇(NDF)PNDF市场今日盘中美元/台币一个月期折价变化不大.

台股.TWII今日收跌0.09%报7,464.40点,外资及陆资则连续五天卖超台股,今日卖超金额为38.33亿台币,累计卖超金额达252.23亿.

此外,行政院长陈冲今日表示对第四季的出口感到乐观,且称对台湾整体经济动能恢复有很大的帮助.

中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS周周三连续第二天创新高.人民币开盘跳空上涨并一举突破6.26元整数关口,主要是受当日中间价明显开高且为连续第五天上扬所带动.[CNY/CN]

韩元和菲律宾披索周三引领新兴亚洲货币创波段新高,全球经济忧虑缓解,因美国企业公布强劲财报且西班牙投资级评等获得确认.[EMRG/SGCN]

穆迪此前将西班牙主权评级维持在Baa3的举措,该级别仅较垃圾级高出一个级距.

本周重要事件及数据包括周四中国将公布第三季经济成长率,欧洲央行则举行管理委员会会议、周五日本央行总裁发表谈话.

环球汇市新闻请见[TOP/NEWSCN-FRX]

环球经济新闻请见[TOP/NEWSCN-MCE]

----------------------------------------------------------------------------

16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日

报价 (亿美元)(亿美元)

台北外汇经纪公司 29.246 29.289 29.142-29.289 29.289 7.65 8.18

TAIFX1

元太外汇经纪公司 29.183 29.218 29.141-29.195 29.150 3.94 4.45

COSMOS1

----------------------------------------------------------------------------

无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准

PNDF

美元/台币一个月期 -0.080/-0.070 -0.090/-0.080

美元/台币六个月期 -0.235/-0.210 -0.245/-0.225

----------------------------------------------------------------------------(完)