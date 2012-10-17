版本:
中国
亚洲 | 2012年 10月 17日 星期三 12:09 BJT

《汇市简讯》美元/印度卢比下跌,但当地买盘抑制跌势

0352GMT * 美元/印度卢比开盘较昨日收盘价52.88下跌,因欧元走升 * 美元/卢比迄今交投区间在52.675-52.75,最新报52.70-52.73 * 区间料在2.50-52.80,月底当地和油商买盘将抑制跌势 * 印度指标BSE指数昨日下跌0.73%,今日转为上涨,最新涨0.48%,因风险胃纳回升.(完) --编译 戴素萍;审校 张荻 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐