主要国家经济指标预测--10月18日****

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透10月18日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
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10月17日(三)
2350 日本投资海外债券(亿日圆) 前周 -- -2,628
外资投资日本股票(亿日圆) -- 1,186
10月18日(四)
0600 瑞士贸易收支(亿瑞郎) 9月 -- 顺差7.33
0830 英国零售销售(较前月) 9月 +0.4% -0.2%
(较上年同期) +2.1% +2.7%
1230 美国一周初请失业金人数(万人) 10月13日当周 36.5 33.9
初请失业金人数四周均值(万人) -- 36.4
续请失业金人数(万人) 10月6日当周 328 327.3
1230 加拿大趸售(批发)贸易(较前月) 8月 +0.1% -0.6%
1400 美国领先指标 9月 +0.2% -0.1%
1400 美国费城联邦储备银行制造业指数 10月 1.0 负1.9
2200 国际半导体设备暨材料协会(SEMI)订单/出货比 9月 -- 0.84
附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值
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0830 英国央行投票情况(升息-不变-降息) 10月 0-9-0 0-9-0
0830 英国请领失业金人数(万人,较前月) 9月 减少0.4 持平
0830 英国按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业率 8月 7.9% 8.1%
0900 瑞士ZEW投资者信心指数 10月 负28.9 负32.0
1100 美国抵押贷款指数 10月12日当周 964.0 --
再融资指数 5,452.9 --
1230 美国房屋开工年率(万户) 9月 87.2 77
建筑许可年率(万户) 89.4 81 (完)
--整理 李婷仪;审校 戴素萍
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。