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亚洲 | 2012年 10月 18日 星期四 10:48 BJT

更正:****主要国家经济指标预测--10月18日****

(更正:因原文有误,10月18日瑞士贸易收支前值应改为"顺差17.33亿瑞郎",非"7.33亿"

路透10月18日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

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10月17日(三)

2350 日本投资海外债券(亿日圆) 前周 -- -2,628

外资投资日本股票(亿日圆) -- 1,186

10月18日(四)

0600 瑞士贸易收支(亿瑞郎) 9月 -- 顺差17.33

0830 英国零售销售(较前月) 9月 +0.4% -0.2%

(较上年同期) +2.1% +2.7%

1230 美国一周初请失业金人数(万人) 10月13日当周 36.5 33.9

初请失业金人数四周均值(万人) -- 36.4

续请失业金人数(万人) 10月6日当周 328 327.3

1230 加拿大趸售(批发)贸易(较前月) 8月 +0.1% -0.6%

1400 美国领先指标 9月 +0.2% -0.1%

1400 美国费城联邦储备银行制造业指数 10月 1.0 负1.9

2200 国际半导体设备暨材料协会(SEMI)订单/出货比 9月 -- 0.84

附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值

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0830 英国央行投票情况(升息-不变-降息) 10月 0-9-0 0-9-0

0830 英国请领失业金人数(万人,较前月) 9月 减少0.4 持平

0830 英国按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业率 8月 7.9% 8.1%

0900 瑞士ZEW投资者信心指数 10月 负28.9 负32.0

1100 美国抵押贷款指数 10月12日当周 964.0 --

再融资指数 5,452.9 --

1230 美国房屋开工年率(万户) 9月 87.2 77

建筑许可年率(万户) 89.4 81 (完)

--整理 李婷仪;审校 戴素萍

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