更正:****主要国家经济指标预测--10月18日****

《台湾新债预测》10年期公债106/4期得标利率料在1.12-1.15%
路透台北2月21日 - 台湾央行周三将代财政部标售10年期公债106/4期。路透调查结果显示，106/4期得标利率料在1.12-1.15%。
(更正:因原文有误,10月18日瑞士贸易收支前值应改为"顺差17.33亿瑞郎",非"7.33亿"
路透10月18日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
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10月17日(三)
2350 日本投资海外债券(亿日圆) 前周 -- -2,628
外资投资日本股票(亿日圆) -- 1,186
10月18日(四)
0600 瑞士贸易收支(亿瑞郎) 9月 -- 顺差17.33
0830 英国零售销售(较前月) 9月 +0.4% -0.2%
(较上年同期) +2.1% +2.7%
1230 美国一周初请失业金人数(万人) 10月13日当周 36.5 33.9
初请失业金人数四周均值(万人) -- 36.4
续请失业金人数(万人) 10月6日当周 328 327.3
1230 加拿大趸售(批发)贸易(较前月) 8月 +0.1% -0.6%
1400 美国领先指标 9月 +0.2% -0.1%
1400 美国费城联邦储备银行制造业指数 10月 1.0 负1.9
2200 国际半导体设备暨材料协会(SEMI)订单/出货比 9月 -- 0.84
附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值
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0830 英国央行投票情况(升息-不变-降息) 10月 0-9-0 0-9-0
0830 英国请领失业金人数(万人,较前月) 9月 减少0.4 持平
0830 英国按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业率 8月 7.9% 8.1%
0900 瑞士ZEW投资者信心指数 10月 负28.9 负32.0
1100 美国抵押贷款指数 10月12日当周 964.0 --
再融资指数 5,452.9 --
1230 美国房屋开工年率(万户) 9月 87.2 77
建筑许可年率(万户) 89.4 81 (完)
--整理 李婷仪;审校 戴素萍
路透台北2月21日 - 台湾央行周三将代财政部标售10年期公债106/4期。路透调查结果显示，106/4期得标利率料在1.12-1.15%。
路透2月21日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，房地产开发商 Esse Commerce Development和Redin Property Investment正寻求42亿台 币(1.36亿美元)五年期贷款，为位于台北大直地区的英迪格酒店项目的建 设筹资。 国泰世华商业银行为该笔贷款的牵头行兼簿记行，贷款利率为较一年 期邮政储金利率加码110-120个基点。 银行受邀分层次参贷： 承贷10亿台币者，获得牵头行兼簿记行头衔和15个基点的前端费；承 贷5-9.99亿台币者，获得协办行头衔和10个基点的前端费；承贷3-4.99亿 台币者，获得参贷行头衔和5个基点的前端费。银行回覆截止日期是3月17 日。 所涉地块将做为担保品，Esse Commerce董事长为担保人。 Esse Commerce和Redin Property最近一次涉足贷款市场是在2012年5 月，当时寻求33.2亿台币五年期贷款，国泰世华商业银行亦为该笔贷款的 牵头行兼簿记行。(完) (编译 王琛；审校 龚芳)
2月21日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间15:45时,1美元=6.8849人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.39 1.096 2.57 大众交通 6.58 0.736 1.30 永生投资 13.9