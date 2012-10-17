修正:〔国际油市〕布兰特原油持稳于114美元附近,受欧洲危机缓解希望支撑

(更正:因英文原文有误,第一段应为"周三",非"周二")

路透新加坡10月17日电---布兰特原油期货周三持稳在接近114美元,因对欧洲金融危机正在修复的预期,重燃原油需求恢复成长的希望,而中东紧张情势升温,亦提供进一步支撑.

亚洲股市、欧元、基本金属和黄金均上扬,此前穆迪确认西班牙评级仍处于投资级别内,协助舒缓投资人对于欧元区危机恶化的忧虑.油价亦受到供应疑虑的支撑,因欧盟对伊朗祭出新的制裁措施.

0432GMT时,布兰特原油期货LCOc1下跌0.12美元,报每桶113.88美元.11月合约周二到期,结算价下跌0.73美元至115.07美元.12月合约结算价下跌0.40美元至114.00美元.美国原油期货CLc1上涨0.18美元至92.27.

"我们看到西班牙投资级评级的消息引起价格反应,但因为全球经济形势的缘故,需求前景看上去还是疲软."IHS Purvin and Gertz董事总经理Victor Shum称,"中东供应忧虑支撑了价格."

欧盟对伊朗油气行业国企实施制裁,并加强对该国央行的限制.

不过,美国石油协会(API)数据显示上周美国原油库存增幅超出预期,给价格带来压力.馏分油库存也意外增多.

布兰特原油或将跌至每桶112.94美元,若跌破此处,可能进一步跌至111.94.美国原油期货可能继续向94.06上涨.(完)