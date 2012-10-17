修正:〔国际油市〕布兰特原油持稳于114美元附近,受欧洲危机缓解希望支撑

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
(更正:因英文原文有误,第一段应为"周三",非"周二")
路透新加坡10月17日电---布兰特原油期货周三持稳在接近114美元,因对欧洲金融危机正在修复的预期,重燃原油需求恢复成长的希望,而中东紧张情势升温,亦提供进一步支撑.
亚洲股市、欧元、基本金属和黄金均上扬,此前穆迪确认西班牙评级仍处于投资级别内,协助舒缓投资人对于欧元区危机恶化的忧虑.油价亦受到供应疑虑的支撑,因欧盟对伊朗祭出新的制裁措施.
0432GMT时,布兰特原油期货LCOc1下跌0.12美元,报每桶113.88美元.11月合约周二到期,结算价下跌0.73美元至115.07美元.12月合约结算价下跌0.40美元至114.00美元.美国原油期货CLc1上涨0.18美元至92.27.
"我们看到西班牙投资级评级的消息引起价格反应,但因为全球经济形势的缘故,需求前景看上去还是疲软."IHS Purvin and Gertz董事总经理Victor Shum称,"中东供应忧虑支撑了价格."
欧盟对伊朗油气行业国企实施制裁,并加强对该国央行的限制.
不过,美国石油协会(API)数据显示上周美国原油库存增幅超出预期,给价格带来压力.馏分油库存也意外增多.
布兰特原油或将跌至每桶112.94美元,若跌破此处,可能进一步跌至111.94.美国原油期货可能继续向94.06上涨.(完)
--编译 王冠中/程琳;审校 孙茉莉
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。