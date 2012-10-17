〔东京美债〕10年期公债在亚洲市场仍承压,因股市上涨

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透东京10月17日电---美国10年期公债周三在亚洲市场依然承压,因股市在美国企业公布强劲财报后扬升,且市场对欧债危机更加趋稳的期望促使投资人寻求较高风险资产. 10年期美国公债收益率(殖利率)US10YT=RR报1.72%,持稳纽约周二尾盘. 30年期美国公债收益率US30YT=RR则由纽约周二尾盘的2.90%升至2.92%.
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。