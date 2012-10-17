〔东京美债〕10年期公债在亚洲市场仍承压,因股市上涨

路透东京10月17日电---美国10年期公债周三在亚洲市场依然承压,因股市在美国企业公布强劲财报后扬升,且市场对欧债危机更加趋稳的期望促使投资人寻求较高风险资产. 10年期美国公债收益率(殖利率)US10YT=RR报1.72%,持稳纽约周二尾盘. 30年期美国公债收益率US30YT=RR则由纽约周二尾盘的2.90%升至2.92%.