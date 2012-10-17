〔澳洲股市〕收在近15个月高位,金属价格反弹推升矿业股

路透10月17日电---澳洲股市周三上涨0.9%,触及近15个月高点,矿业股受惠于金属价格反弹,及矿业巨擘必和必拓(BHP.AX)维持对今年全球铁矿石产量上升的预估. 大型矿业股领涨,因铜价从一个月低位反弹.必和必拓扬升1.2%,此前该公司表示在2013年6月底前铁矿石产出将提高5%. 根据最新数据,澳股指标S&P/ASX 200指数上涨38.9点至4,530.4点,守在2011年7月底以来的近15个月高位.(完) --编译 张若琪;审校 隋芬 日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN] 澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN] 东南亚股市[.SOCN]