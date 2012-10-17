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亚洲 | 2012年 10月 17日 星期三 13:29 BJT

《汇市简讯》美元/日圆及欧元/日圆在下档仓位调整后止稳

0519 GMT

* 美元/日圆、欧元/日圆在分别跌至78.62、102.93之后止稳

* 市场关注来自欧洲的新指引

* 美元/日圆卖盘仍然位于79.00之前,该处据推定有期权障碍

* 上方有大批停止单

* 欧元/日圆在103.85上方、以及104.00有停止单 (完)

--编译 李婷仪;审校 隋芬

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