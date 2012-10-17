《汇市简讯》美元/日圆及欧元/日圆在下档仓位调整后止稳

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
0519 GMT
* 美元/日圆、欧元/日圆在分别跌至78.62、102.93之后止稳
* 市场关注来自欧洲的新指引
* 美元/日圆卖盘仍然位于79.00之前,该处据推定有期权障碍
* 上方有大批停止单
* 欧元/日圆在103.85上方、以及104.00有停止单 (完)
--编译 李婷仪;审校 隋芬
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现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。