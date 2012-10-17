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市场报道 | 2012年 10月 17日 星期三 13:50 BJT

《汇市简讯》欧元/美元正在突破三角盘整区

0523 GMT

* 今日涨势证实突破三角盘整

* 未来数日可能有1.3175上方的新高

* 未来数周的目标料将是1.348-1.35附近的重大阻力位

* 汇价重回均线/水平支撑水准时,伺机逢低买进

* 浏览图表请点击(link.reuters.com/waw92t) (完)

--编译 李婷仪;审校 隋芬

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