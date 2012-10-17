《汇市简讯》澳元/美元抗跌,因投机性空仓被轧平

0528GMT * 尽管欧元下跌,澳元/美元在进入伦敦盘前守住1.0300附近 * 澳元投机性空仓持续被轧平 * 对日圆以外亚币的风险买兴,等于分散掉流入澳元的资金 * 9/10月跌势的38.2%回档位1.0330为阻力位,上方有停止单. * 受限于澳洲央行利率预期 * 技术图表请点选(link.reuters.com/jaj43t)(完) --编译 戴素萍;审校 隋芬 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=