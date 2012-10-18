〔台湾货币市场〕10月18日及本提存期资金预期变化一览表

《台湾新债预测》10年期公债106/4期得标利率料在1.12-1.15%
路透台北2月21日 - 台湾央行周三将代财政部标售10年期公债106/4期。路透调查结果显示，106/4期得标利率料在1.12-1.15%。
路透台北10月18日电---台湾货币市场周四及本提存期资金预期变化因素摘要如下:
宽松因素:
--央行存单到期498亿台币.
紧缩因素:
--央行料发行存单.
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(本提存期)
宽松因素:
--央行存单到期2兆(万亿)3,227.95亿台币:
10/19 3,421.00亿
10/20 462.65亿
10/21 2,466.00亿
10/22 167.00亿
10/23 162.50亿
10/24 2,778.50亿
10/25 372.00亿
10/26 3,142.00亿
10/27 442.00亿
10/29 138.00亿
10/31 4,123.00亿
11/01 360.50亿
11/02 2,500.30亿
--公债还本付息307.42280875亿台币:
10/19 90甲7期11息 17.5亿
10/19 96乙1期本金 282.507亿
10/19 96乙1期5息 7.41580875亿
--国库券到期250亿台币:
10/31 财101-2 250亿
--月底军公教薪饷拨款.
紧缩因素:
--10/30: 财101-7期182天期国库券发行,金额为300亿台币,10月29日标售.
--11/01: 101/7R期20年期增额公债发行,金额为300亿台币,10月29日标售.
--菸酒税及货物税等例行性税款缴库. (完)
--记者 高洁如; 审校 杨淑祯
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路透2月21日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，房地产开发商 Esse Commerce Development和Redin Property Investment正寻求42亿台 币(1.36亿美元)五年期贷款，为位于台北大直地区的英迪格酒店项目的建 设筹资。 国泰世华商业银行为该笔贷款的牵头行兼簿记行，贷款利率为较一年 期邮政储金利率加码110-120个基点。 银行受邀分层次参贷： 承贷10亿台币者，获得牵头行兼簿记行头衔和15个基点的前端费；承 贷5-9.99亿台币者，获得协办行头衔和10个基点的前端费；承贷3-4.99亿 台币者，获得参贷行头衔和5个基点的前端费。银行回覆截止日期是3月17 日。 所涉地块将做为担保品，Esse Commerce董事长为担保人。 Esse Commerce和Redin Property最近一次涉足贷款市场是在2012年5 月，当时寻求33.2亿台币五年期贷款，国泰世华商业银行亦为该笔贷款的 牵头行兼簿记行。(完) (编译 王琛；审校 龚芳)
2月21日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间15:45时,1美元=6.8849人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.39 1.096 2.57 大众交通 6.58 0.736 1.30 永生投资 13.9